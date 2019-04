Die Wiedergabelisten helfen Künstlerinnen und Künstlern natürlich nicht nur dabei, bekannt zu werden – vergleichbar mit Radio- und TV-Auftritten. „Es ist eine Tatsache, dass Streaming schon jetzt in Deutschland den größten Anteil zu den offiziellen Single-Charts beisteuert“, sagt Maik. Der Umsatz beim Audio-Streaming hat sich in Deutschland allein in den letzten fünf Jahren mehr als verzehnfacht. Wurden 2013 noch 61 Millionen Euro umgesetzt, waren es im Jahr 2018 schon 734 Millionen. Davon verdienen neben Spotify auch die Künstlerinnen und Künstler 0,4 Cent pro Wiedergabe ab einer Dauer von 30 Sekunden. „Es gibt kein Geschäftsmodell bei Spotify, um als Privatperson mit Playlists Geld zu erwirtschaften. Auch kann man sich als Künstler nicht in Playlists einkaufen, das Sequencing der Playlists bestimmen oder die Gestaltung des Playlist-Covers beinflussen“, erklärt Maik.