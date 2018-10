Wenn ich dann zurück zu meiner Playlist oder meinem Album gehe und auf „Play“ drücke, haben wir immer die gleiche Whatsapp-Unterhaltung, die ungefähr so anfängt: „Hast du mich grade rausgeschmissen?“ – „Ja, aber du hast mich zuerst rausgeschmissen.“ Wenn wir stur sind, kommt es zu einem zähen, mindestens fünfminütigen Zweikampf zwischen Rage Against the Machine und Kings of Leon, in dem wir abwechselnd immer wieder das einschalten, was wir „zuerst“ gehört haben (und diese fünf Minuten können mit Kopfhörern in der S-Bahn verdammt lang sein). Einer gibt meistens irgendwann auf oder entschuldigt sich.