Die Vorwürfe führten jetzt auch dazu, dass seine geplante Tour durch Deutschland abgesagt wurde. Allerdings nicht, weil vorab etwa 240 000 Menschen eine entsprechende Petition unterschrieben hatten. Der Grund ist wohl eher, dass R. Kelly derzeit wegen sexuellen Missbrauchs in zehn Fällen angeklagt werden soll. Das Wochenende verbrachte er bereits in einem Gefängnis in Chicago. Am Montag kam er gegen eine Kaution von 100 000 US-Dollar wieder frei. Er darf sich allerdings keinen Frauen unter 18 nähern. Seine Plattenfirma hat ihm bereits gekündigt.