Taylor Swift weigert sich, eine Frage zu ihrem Dreißigsten zu beantworten

Sie erwähnt auch Jameela Jamil, eine britische Schauspielerin und Moderatorin, die als Kind Opfer sexueller Übergriffe wurde. Jameela setzt sich für Frauenrechte und gegen Sexismus ein. Zuletzt kritisierte sie im März Khloe Kardashian, die auf Instagram für einen Diät-Drink geworben hatte. Taylor schreibt: „Ich liebe es, wie offen Jameela Jamil das Thema anspricht. Es fühlt sich gut an, ihre Worte zu lesen, bei all den Stimmen, die uns Frauen sagen wollen, dass wir allem Natürlichen trotzen sollen, was niemals von Männern verlangt wird.“ Sie schreibt außerdem, dass sie gelernt habe, nicht jedes Gramm ihres Körpers zu hassen und dass ein wenig mehr Gewicht auch mehr Energie bedeute. Von Taylors Haltung kann „Germany's Next Topmodel“ in Sachen Feminismus noch viel lernen.