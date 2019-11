Rapper Tua über sein emotionales Musikvideo für die Seenotrettung

„Kein Musikvideo. Sondern tödliche Realität“ – das steht am Ende des Videos, das der Rapper Tua, der mit bürgerlichem Namen Johannes Bruhns heißt, in dieser Woche veröffentlicht hat. Es ist ein Musikvideo zu seinem Song „Wenn ich gehen muss“, das letzte Lied auf dem im März veröffentlichten Solo-Album des 33-Jährigen. Und doch viel mehr als ein Musikvideo. Der Clip entstand in Kooperation mit der Seenotrettungsorganisation Sea Eye und ruft zu Spenden für die Organisation auf. Wir haben mit Tua darüber gesprochen, wieso ihm das Video so wichtig ist, wie er es erlebt hat, auf dem Mittelmeer zu drehen – und warum er ausgerechnet den Song „Wenn ich gehen muss“ gewählt hat, der direkt nach dem Tod seines Vaters entstanden ist.