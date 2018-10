Das Berliner Label und Künstlerkollektiv Live From Earth hat Konsequenzen aus den rechtspopulistischen Äußerungen des Red-Bull-Geschäftsführers Dietrich Mateschitz gezogen und seine diesjährige Kooperation mit dem Red Bull Music Festival beendet. Seit 20 Jahren fördert Red Bull mit seiner „Red Bull Music Academy“ elektronische Nischenmusik und pusht international Künstlerkarrieren. Jedes Jahr hostet die Firma ein Festival in einer anderen Stadt, dieses Jahr in Berlin. Eigentlich sollte Live From Earth, dem auch Acts wie Yung Hurn, Ticklish oder die WOS-Girls angehören, das offizielle Closing des Festivals am heutigen Freitag kuratieren. Das haben die Künstler jetzt kurzfristig abgesagt.