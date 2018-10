Wie ist der Song entstanden?

Ich saß im Studio und habe an einem anderen Song gearbeitet. Die Musik war schon da, der Song hieß allerdings noch anders, mir gefiel er dann nicht mehr so. Also entschloss ich mich, ganz neu an die Nummer ranzugehen, und ich wusste, warum auch immer: Ich will was über Frauen und Farben machen. Dann habe ich einen Namen und eine Farbe aufgeschrieben und zu meinem Produzenten gesagt: So, jetzt erzähle ich die Geschichte von Cordula Grün. Er hat mich etwas schräg angeschaut und gesagt „Okay, wenn du das machen willst...“