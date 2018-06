So (schlimm) wird der Sound zur Fußball-WM

Aber immer noch besser stumpf-lustig als gar nicht lustig. International sehnt man sich nämlich sehr nach Shakira („Waka Waka“, 2010) oder wenigstens Ricky Martin („La Copa de la Vida“, 1998) zurück, denn dieses Mal bleiben die Beiträge aus der US-Unterhaltungsmaschinerie besonders blass. „Colors“, die von Jason Derulo lieblos runtergesungene Hymne des Hauptsponsors Coca-Cola, gewinnt auch durch Latino-Popstar Maluma nicht wesentlich an Kontur. Auch der offiziellste aller offiziellen Songs, das von der FIFA in Auftrag gegebene „Live It Up“ von Nicky Jam (Reggaetontyp aus Puerto Rico), Era Istrefi (Popsternchen aus dem Kosovo) und Will Smith (Man In Black) wirkt, als wäre er nicht von lebenden und fühlenden Menschen, sondern von einer frühen Form der Künstlichen Intelligenz auf größtmögliche Banalität programmiert worden („One Life, live it up, cause we got one life“). Der von DJ Antoine gelieferte Beitrag aus der Schweiz heißt „Ole Ole“ und klingt zu hundert Prozent so geistreich, wie der Titel vermuten lässt.