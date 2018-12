Warum wollen plötzlich alle mit ihren Nachbarn befreundet sein?

Dass wir Jüngeren nicht so wild darauf sind, unsere Nachbarn im Allgemeinen kennenzulernen, liegt vielleicht auch daran, dass wir im Zeitalter der absoluten Berechenbarkeit leben. Unangemeldete Besuche gelten angesichts von weltweit 1,5 Milliarden WhatsApp-Nutzern als Horrorszenario (man denke nur an die erfolgreiche StudiVZ-Gruppe „Ich stelle mich tot, wenn es an der Tür klingelt“). Man will sich nebenan nur mal einen Topf borgen und findet die große Liebe: Vor 20 Jahren reichte das für einen abend- und herzerfüllenden Kinofilm („In the Mood for Love“ von Wong Kar-Wai zum Beispiel ist wirklich sehr, sehr schön). Aber 2018 sind wir so sehr darauf gepolt, selbst alles zu schaffen. Es gibt überhaupt keinen Grund mehr, vor die Tür und von dieser zur nächsten zu gehen, um wildfremde Menschen um etwas zu bitten. Denn was, wenn dahinter jemand wohnt, mit dem wir nichts als angestrengten Smalltalk zustande kriegen, den wir dann bei jeder Begegnung wiederholen müssen, weil man so eine Bekanntschaft ja nicht einfach rückgängig machen kann? Oder mit dem wir uns plötzlich unschön auseinandersetzen müssten?