Grundsätzlich musst du die Polizei in die Wohnung lassen, wenn so ein Krach herrscht, dass sie der Lautstärke nachspüren wollen. In der Praxis sieht das aber anders aus: „Wenn die Polizei da ist und schon hört, von wo die Musik kommt, dann werden sie klingeln und dich bitten, die Musik leiser zu machen“, erklärt Ropertz. Die Polizei will genauso wenig zu dir in die Wohnung, wie du zu ihnen aufs Revier. Frei nach der „Wer nicht hören will, muss fühlen“-Devise kann es aber passieren, dass bei mehrfachem Anrücken damit gedroht wird, deine Musikanlage zu konfiszieren. „Das dürften sie auch.“