Nicht nur deshalb könnte der Zeitpunkt von Merkels Rückzug für die junge Generation in ihrer Partei ein Vorteil sein. Denn die CDU steht vor einem wichtigen Schritt: Sie will ein neues Grundsatzprogramm entwickeln, und der Parteitag im Dezember, auf dem auch der oder die neue Vorsitzende gewählt wird, soll dafür wichtige Leitfragen verabschieden. „In dem Programm will ich nicht lesen, welche Wurzeln die Union hat – liberal, konservativ, christlich-sozial –, sondern was die heute bedeuten“, sagt Kai Whittaker. „Was ist die Mobilität der Zukunft? Was bedeutet Digitalisierung? Bei 400.000 CDU-Mitgliedern werden dazu einige was zu sagen haben. Aber die begegnen einander nicht und kommen auch nicht zu Wort.“ Er will deshalb die Struktur der Partei komplett renoviert sehen – und die Junge Union dabei als Vorreiter im Kampf für junge Themen. Denn die, kritisiert er selbst als JU-Mitglied, funktioniere bislang noch wie eine Mini-CDU. So sehr, dass es neulich zum Lacher im Netz wurde, als die Kanzlerin sich auf offener Bühne darüber lustig machte, dass wieder nur Männer im JU-Vorstand gelandet waren.