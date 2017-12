Die besten Tweets 2017

Ja, Twitter ist 'ne Blase. So richtig viele von euch hängen da wahrscheinlich nicht mehr rum. Wir schon. Denn manchmal stößt man dort noch auf wahre Schätze. Und dann ist man immer wieder erstaunt, dass in so wenigen lustigen und ja auch manchmal leicht bescheuerten Zeilen so viel Beobachtungsgabe, Weisheit und Wahrheit stecken kann. Diese Schätze teilen wir dann mit euch auf Facebook – und das sind die Tweets, die dieses Jahr von euch die meisten Likes bekommen haben.