Eine Typologie der Wiesn-Dramen

Besonders an Wochenenden, Feiertagen oder bei schönem Wetter wirst du in dichtem Gedränge vor den Zelten ausharren und lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. „Wegen Überfüllung geschlossen“ heißt es dann auf den Banderolen vor den Eingängen. Zwischen dir und der Wiesn-Gaudi steht ein Türsteher, dessen grimmiger Blick sich von nichts und niemandem erweichen lässt. Trotzdem versuchen jedes Jahr ein paar naive, mutige oder dickköpfige Besucherinnen und Besucher, einen Weg in das Zelt zu finden. Sie belagern die Türsteher in Scharen, überlegen sich immer wieder neue, kuriose Ausreden und stecken ihnen sogar Geldscheine in die Tasche.