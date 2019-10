Ich gehe jedes Jahr auf die Wiesn, nur nicht in München

Die erste Überraschung für mich: Es gibt das Bier nur in Bierzelten und auch nur, wenn man einen Tisch hat. Bei uns gibt es zwar das Bier im Liter-Krug auch nur im Zelt, aber draußen gibt es einen Getränkestand, wo man neben Bier auch Cocktails bekommt.

Bei uns hat zwar jeder einen Tisch, aber im Laufe des Abends ist dann niemand mehr an seinem Platz. Dann wird einfach irgendwo bestellt. Im Gang, wenn man auf eine*n Kellner*in trifft oder einfach direkt an der Bierausgabe. Da muss dann niemand – wie in München – verdursten, weil er kein Bier bekommt. Und es darf sogar im Gang getrunken werden!

Außerdem wenn man in München eine Maß bestellt, heißt das nicht unbedingt, dass man eine volle Maß bekommt. Von sechs Maß, die wir neulich auf der Münchner Wiesn bestellt haben, waren davon nicht annähernd alle Bierkrüge mit einem Liter gefüllt. Das ist mir in all den Jahren bei mir zuhause noch nie passiert. Wenn man in Issum eine Maß bestellt, dann bekommt man auch eine Maß. Klar, auch hier soll natürlich möglichst viel Profit gemacht werden. Aber da hier jeder jeden kennt, wird da doppelt und dreifach drauf geachtet, dass alles in Ordnung ist. Der Festwirt, der ein Restaurant in Issum betreibt, möchte natürlich nicht seinen guten Ruf verlieren. Bei den Preisen in München sollte man wenigstens erwarten können, das zu kriegen, wofür man bezahlt hat.