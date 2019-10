Die meisten Wiesn-Klischees sind so gemein wie unwahr

Menschen, die sich über die Touristenhorden aus Italien, Niederlanden, Kanada und so weiter aufregen, müssen herzlos sein. Sicher, sie saufen sie kotzen, verstopfen die Öffis, tragen seltsames Zeug. Aber es gibt wenig Rührenderes als Leute, die extra für dieses Fest von fern her in das sonst eher fade München reisen: Und das sage ich als jemand, der während seines Studiums jahrelang als Trachten-Verkäuferin in der Münchner Innenstadt gearbeitet hat: Schürzen gebunden, Brüste in Dirndln zurechtgerückt und Hornknöpfe durch harte Lederhosen-Löcher gedrückt. Nichts ist netter als aufgekratzte Japanerinnen, neugierige Australier oder angetüdelte Amerikaner, die stolz die Brust im frisch gekauften Stehkragen-Trachtenhemd recken und sich die Loferl (gestrickte Wadenwärmer) zurechtrücken – aufgeregter als Kinder am Weg zu Disneyland.