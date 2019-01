Zieht eine gute Freundin in eine andere Stadt, versuchen Frauen, auch über die neue Distanz hinweg immer auf dem Laufenden zu bleiben. Es wird telefoniert, in Whatsapp-Gruppen geschrieben und regelmäßig zu Reunion-Treffen gerufen. Männer hingegen wissen oft überhaupt nicht, was im vergangenen Jahr überhaupt im Leben des besten Kumpels vorgefallen ist. Woher diese Ignoranz kommt, fragt in dieser Woche Charlotte Haunhorst ihren Kollegen Quentin Lichtblau.