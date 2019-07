Jungs, warum balanciert ihr an roten Ampeln auf dem Rad?

Sie begegnen einem immer wieder: Menschen, die an der roten Ampel auf dem Fahrrad balancieren und so lange wie möglich in Bewegung bleiben. Einen Fuß auf dem Boden absetzen? Nur im absoluten Notfall. Auffällig ist, dass diesen Sport vor allem Männer betreiben. Deswegen will jetzt-Redakteurin Sophie Aschenbrenner von ihrem Kollegen Raphael Weiss wissen: Was bewegt euch zu dieser Akrobatiknummer an der roten Ampel? Denkt ihr, ihr sähet cool aus dabei?