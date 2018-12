jetzt-Redaktionsleiter Christian Helten findet die Nase seiner Kollegin Teresa Fries völlig normal. Die aber hat so einige Probleme damit - und viele andere Mädchen ebenfalls mit ihrer Nase. Warum aber ist dieses unscheinbare Körperteil so komplexbehaftet? Warum nehmen Mädchen da jeden noch so kleinen Makel wahr, der Jungs gar nicht auffällt?