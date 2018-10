Eine Pille für den Mann? Keine schlechte Idee, findet jetzt-Autor Quentin. Lara fragt sich allerdings, ob Männer auch die teils erheblichen Nebenwirkungen in Kauf nehmen würden. Und warum Frauen sich eigentlich von der Pubertät an ständig mit der Verhütung von Schwangerschaften beschäftigen müssen, während Männer teilweise noch nicht einmal wissen, was die Pille mit dem Körper macht.