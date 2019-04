Der Penis eines Mannes gilt oft als das Körperteil, das ihm am Teuersten ist. Aber nervt dieses Organ nicht auch manchmal? Baumelt es beim Sport nicht ständig von links nach rechts? Ist es nicht furchtbar unangenehm, wenn er in der Hose zwickt? Oder schlimmer noch: wenn er nicht so funktioniert, wie er soll? Das und mehr fragt jetzt-Redakteurin Lara Thiede ihren Kollegen Niko Kappel.