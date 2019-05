Bisher kämpfen vor allem Frauen dafür, dass in der Öffentlichkeit auch Körper fernab des klassischen Schönheitsideals zu sehen sind. Unter den Hashtags #Bodylove und #Bodypositivity finden sich unzählige Beiträge in den sozialen Medien. Auffällig ist, dass Männer auf diesem Gebiet sehr zurückhaltend sind. Wieso das so sein könnte, darüber spricht jetzt-Autorin Sophie Aschenbrenner mit ihrem Kollegen Raphael Weiss.