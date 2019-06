Im Club stehen Jungs oft am Rand der Tanzfläche und halten verklemmt ihr Bier in der Hand. Oder sie machen ihr One-Two-Step-Moves – aber so richtig ungehemmt tanzen? Tun sie eigentlich nie. Deshalb fragt dieses Mal Redaktionsleiterin Charlotte unseren Chef vom Dienst Patrick, was da eigentlich das Problem ist und warum Jungs nicht auch mal ihre innere Shakira rauslassen.