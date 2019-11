Mädchen, beeinflusst ihr unseren Style?

jetzt-Autor Raphael Weiss stellt in dieser Folge seinen eigenen Kleidungsstil in Frage: Sieht zwar total in Ordnung aus – aber wie viel davon ist eigentlich freier Wille? Immerhin wurde er immer wieder von Freundinnen zu einigen Käufen überredet. Aber was versprachen sich die Frauen davon, ihn in schwarzen Jeans oder gestreiften Pullovern zu sehen? Und wie brachten sie ihn überhaupt dazu? Oder bildet er sich das alles nur ein? Das fragt er seine Kollegin Lara Thiede.