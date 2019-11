Jungs, wie wichtig sind euch eure Mamas?

Die schlimmsten Beleidigungen im (männerdominierten) Rap haben eigentlich immer etwas mit der Mutter zu tun – nie mit dem Vater. Die Beziehung zur Mutter scheint also vor allem bei coolen Jungs ein sensibles Thema zu sein. Aber wie wichtig sind ihnen ihre Mütter noch, wenn Jungs erwachsen werden? Wie viel Einfluss haben sie dann auf ihr Leben? Und kann man als Partner*in jemals so wichtig sein, wie die Mutter, oder sogar wichtiger? Das will jetzt-Redakteurin Johanna Gentes von ihrem Kollegen Niko Kappel wissen.