Ein „moderner Vater“, was ist das eigentlich? Machen sich Jungs darüber überhaupt Gedanken? Das will jetzt-Redakteurin Charlotte von ihrem Kollegen Chris wissen. Denn seit sie schwanger wurde, hat sie ihre Mutter um Rat gefragt und auch als Vorbild betrachtet. Dass junge Männer heutzutage ihre eigenen Väter in dieser Hinsicht als Vorbild nehmen, bezweifelt sie aber. Und liegt damit richtig und falsch zugleich.