Solche Zwischenfälle gibt es in den USA häufiger. Vor einiger Zeit wurde ein Fall bekannt, der schnell viral ging und in den sozialen Medien als „BBQ Becky“ bekannt ist: Eine weiße Frau in Kalifornien rief die Polizei, weil zwei schwarze Männer an einem See ein kleines BBQ veranstalten wollten. Die Polizei kam und ließ die beiden schnell wieder alleine. Alles war rechtens.