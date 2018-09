Greta will ihren Protest bis zur Wahl durchziehen, in der Hoffnung, so zu erreichen, dass die Klimapolitik im schwedischen Parlament in Zukunft eine größere Rolle spielt. Für das Thema interessiert sie sich schon lange. Der taz sagte sie, dass sie in der Grundschule erstmals vom Klimawandel gehört habe, mit zwölf habe sie sich dann entschlossen, kein Fleisch mehr zu essen und nie zu fliegen. Im vergangenen Schuljahr hätten sie in einer Gruppe diskutiert, wie man mehr Aufmerksamkeit für das Thema erreichen könnte – und so kam Greta auf die Idee mit dem Streik.