Jakob will Oberbürgermeister in Ludwigsburg werden

Zwölf Euro pro Quadratmeter zahlt Jakob Novotny für sein WG-Zimmer in Ludwigsburg. Der 26-Jährige studiert Politik, Sport und Englisch auf Lehramt und ist 2015 in die 90 000-Einwohner-Stadt bei Stuttgart gezogen. Damit ist Jakob nicht allein, in Ludwigsburg zu wohnen ist teuer. So teuer, dass sie es auf Platz neun der teuersten Städte Deutschland geschafft hat. Jakob will, dass Wohnen in Ludwigsburg wieder bezahlbar wird. Deshalb will der Student Oberbürgermeister werden und tritt als Kandidat zur Wahl am 30. Juni an.