Wahid konnte sich heute ein Taxi leisten, um in die Arbeit zu fahren. Der Fahrer seines Mini-Vans kämpft sich fluchend durch das chaotische Straßengewühl Kabuls. Er muss die ganze Zeit auf der Hut sein, keine Straßenkinder unter seinen Rädern zu begraben. Immer wieder strecken sie ihre winzigen, von Ruß verschmutzten Hände durch das Autofenster und bieten gekochte Eier für ein paar „Afghanis“ an – die offizielle Währung in Afghanistan. Viele von ihnen sind Waisen, haben keine Verwandten und leben verwahrlost in Papphäusern am Straßenrand. Manche von ihnen putzen Schuhe. Manche harren in Schubkarren aus und warten auf jemanden, der ihnen für ein paar Stunden Arbeit anbietet. Dazwischen rasen gepanzerte Fahrzeuge von Warlords mit Maschinengewehren auf der Ladefläche an Wahids Taxi vorbei. Die grimmigen Gesichter der Bodyguards in den Luxuskarren sprechen eine deutliche Sprache: „Wenn du überleben willst, dann komm uns nicht in die Quere.“