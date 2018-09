Brandes hält diese Reaktionen, die sich auch direkt in den Kommentarspalten unter dem Post der AfD abspielten, für Kalkül: „Ich bin eigentlich sehr verschnupft, wenn jemand unprofessionell über die AfD urteilt oder zu vorschnellen Nazi-Vergleichen greift. Aber bei dieser Geschichte weiß ich auch nicht mehr, was ich relativieren soll. Die standen halt einfach vor der Tür und haben die Adresse herausposaunt. Das ist für mich eine neue Qualität. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als mich an 1933 erinnert zu fühlen“, sagt er gegenüber jetzt. Gerade die Aufrufe unter dem Video, der Adresse einen Besuch abzustatten, seien nicht konsequent gelöscht oder kommentiert worden: „Der eine Teil kommt von der AfD selbst, den Rest machen dann ihre Sympathisanten“, so Brandes.