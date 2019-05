AKK denkt laut über Regeln für Meinungsäußerungen von Influencern nach

Natürlich zucke auch ich erst mal zusammen, wenn eine so einflussreiche Gruppe an Menschen eine so deutliche Wahlempfehlung in einem demokratischen Land gibt. Natürlich ist es gefährlich, wenn eine so einflussreiche Gruppe an Meinungsmachern, denn nichts anderes sind Youtuber bei politischen Äußerungen mit solchen Followerzahlen, so einen Einfluss auf eine Wahl nimmt. Aber diese Youtuber stehen für meine Generation, die von den Regierungsparteien zu lange nicht gehört wurde. Die CDU hat uns durch ihre Ignoranz unsere politische Stimme entzogen. Deshalb ist es gut, dass sich diese Youtuber zusammengeschlossen haben, um der CDU zu zeigen, dass die Themen der Unter-30-Jährigen in diesem Europawahlkampf von den Regierungsparteien einmal mehr nicht ernst genommen wurden.