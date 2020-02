So reagiert das Netz auf AKKs Rückzug

Parteimitgliedern zufolge hat Annegret Kramp-Karrenbauer am Montagmorgen völlig überraschend bekannt gegeben, ihre Position als CDU-Vorsitzende abzugeben. Auch für das Amt als Bundeskanzlerin will sie wohl nicht kandidieren. Die Entscheidung resultiert wohl auch aus der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen am vergangenen Mittwoch. Kemmerich wurde mit Stimmen von AfD und CDU gewählt, was von vielen scharf kritisiert wurde – auch von AKK. Mittlerweile ist Kemmerich wieder von dem Posten zurückgetreten.