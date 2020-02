„AKK konnte die Partei nicht zusammenhalten“

„Ich denke, dass es für die Partei grundsätzlich gut ist, wenn Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur in einer Hand liegen. Das hat sich bewährt, ist aber auch kein Muss. Was den Bundesvorsitz betrifft, finde ich, dass Jens Spahn ein guter Kandidat wäre. Auch Friedrich Merz wäre dafür gut geeignet, zumal er in Umfragen sehr beliebt ist. Wenn die AfD jetzt mit Häme feiert, dass AKK ihren Rückzug angekündigt hat, ist das meiner Meinung nach nur ein weiterer Akt im demokratieverachtenden Schauspiel, das diese Partei derzeit aufführt. Wir dürfen deren Spiel nicht mitspielen.

Deshalb wäre es wirklich dumm, parteiinterne Entscheidungen in der CDU, wie den Rücktritt der Bundesvorsitzenden, von der Reaktion der AfD abhängig zu machen. Ich persönlich habe tiefen Respekt vor jemandem, der in so einem wichtigen Amt ist und entscheidet, zurückzutreten, weil das für die Partei das beste ist. Was in Thüringen passiert ist und die Reaktionen darauf waren für uns im Wahlkampf ein Schock. Wir haben in Hamburg Ende Februar Bürgerschaftswahl und gerade wir von der Jungen Union haben natürlich auch mitbekommen, wie die Menschen darauf reagiert haben.