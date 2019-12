„Dafür dürfen doch nicht die Überreste Verstorbener benutzt werden“

Am Montag hat das „Zentrum für politische Schönheit“ (ZPS) in Berlin eine Säule enthüllt, in der sich angeblich Asche von Opfern des Holocaust befinden soll. Sie steht in Sichtweise des Berliner Reichstags, auf dem Gelände der ehemaligen Krolloper, in der 1933 das Ermächtigungsgesetz unterzeichnet und die Macht der Nationalsozialisten gefestigt wurde. Ziel des ZPS: Die Union davor warnen, mit der AfD zu koalieren und ihr so den Weg zur Macht zu ebnen.