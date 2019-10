Die „Sprayer-Oma“ wurde zu einer Geldstrafe verurteilt

„Fuck Asyl“ wandelte sie zum Beispiel in „Für Asyl“ um, aus dem Spruch „Merkel muss weg“ machte sie „Merke! Hass weg“ und aus Hakenkreuzen wurden schon tanzende Figuren. Als sie im letzten Dezember in Eisenach den Schriftzug „NS-Zone“ sah, übersprühte sie die Buchstaben „NS“ kurzerhand mit einem Herz. Wegen diesem und drei weiterer Fälle hat das Amtsgericht Eisenach die Aktivistin nun verurteilt. Der Grund: Jemand hatte die Aktion fotografiert und der Polizei gemeldet. Die Staatsanwaltschaft ermittelte daraufhin wegen Sachbeschädigung in vier Fällen.