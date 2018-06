„Wer nach heute noch immer die AfD wählt, möchte ausdrücklich Nazis im Parlament haben“

Er ist wieder da. Nachdem es eine Zeit lang relativ ruhig war um Alexander Gauland, den Vorsitzenden der AfD, hat er am Samstag für deutschlandweite Empörung gesorgt. Er sprach auf dem Bundeskongress der AfD-Jugend und sagte in seiner Rede unter anderem diesen Satz: "Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte." Die AfD bekenne sich zwar zu Verantwortung für diese zwölf Jahre, ABER ... die seien eben nur ein Teil der deutschen Geschichte. Mit diesen Sätzen relativierte er nahezu beiläufig den systematischen Mord an Millionen von Menschen durch die Nazis. Und das verheerende Elend, das der Krieg des rassistischen und antisemitischen Nazi-Regimes in Europa und anderen Teilen der Welt für viele Jahre hinterließ (Reaktionen der Politik auf die Rede findest du bei den SZ-Kollegen).