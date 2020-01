Das ist: Alma Zadić, die erste österreichische Ministerin mit Migrationshintergrund

Die kann ...

... für ihr Alter schon einiges an Erfahrung vorweisen. Die Juristin hat in Wien, New York und Mailand studiert. Im Ausland habe sie gemerkt, dass sie sich nicht für eine Identität entscheiden müsse, sagte sie in einem Interview: „Gerade das vielfältige New York hat mir gezeigt, dass man durchaus Österreicherin, Bosnierin und Europäerin gleichzeitig sein kann.“ Sie arbeitete in der internationalen Anwaltskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer, wo sie zur Senior Associate aufstieg. Nach sechs Jahren als Anwältin ging Alma Zadić dann 2017 in die Politik. Als Justizministerin wird sie viel zu tun haben: Die Justiz ist in Österreich chronisch unterfinanziert.

Daraus lernen wir ...

..., dass sich die Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft nach und nach ändern, wenn auch langsam. Und leider auch, dass das nicht allen passt. Alma Zadić wird online wie offline immer wieder von Rechten angegriffen. Zuletzt schlug ihr auf Twitter eine Hasswelle entgegen, nachdem sich der FPÖler Markus Abzwerger auf Facebook kritisch über sie geäußert hatte. Im November hat das Wiener Straflandesgericht die 35-Jährige wegen übler Nachrede zu einer Zahlung von 700 Euro verurteilt, sie ging in Berufung. Der Hintergrund: Alma Zadić hatte auf Twitter Bilder eines Burschenschaftlers geteilt, der antifaschistischen Demonstrierenden vom Fenster aus den Hitlergruß gezeigt haben soll. Sie kommentierte das Bild mit „Keine Toleranz für Neonazis, Faschisten und Rassisten“. Der Mann behauptet, er habe lediglich gewunken.