Albayraks Gründe sind auch sehr persönliche: Auch seine Schwester Tuğce starb, als sie Zivilcourage zeigte. Sie wollte 2014 auf einem Parkplatz einen Streit schlichten und wurde dabei von einem 18-Jährigen so heftig gegen den Kopf geschlagen, dass sie stürzte und an den Verletzungen verstarb. „Vor fast genau vier Jahren ist meiner Schwester Tuğçe Albayrak ähnliches widerfahren. Auch Tuğçe hat anderen Menschen in Not geholfen. Sie hat nicht weggeschaut, als sie zwei Minderjährige in Not gesehen hat. Sie ist eingeschritten und auch Tuğçe hat ihren Mut mit ihrem Leben bezahlen müssen“, schreibt ihr Bruder.