Wieso Frauen so viel weniger verdienen als Männer, dafür gibt es verschiedene Erklärungsansätze: Zum Teil liegt es daran, dass Frauen häufiger Teilzeit arbeiten und in Branchen arbeiten, in denen man traditionell schlechter bezahlt wird. Aber auch der bereinigte „Gender Pay Gap“, wenn also all diese „verzerrenden“ Faktoren ausgerechnet werden, beträgt in Deutschland immer noch sechs Prozent.