Angela Merkel kam also und sie blieb und sie ist immer noch da, auch, wenn durch ihren angekündigten Rückzug gerade Nachrufstimmung herrscht. Auf dem Parteitag im Dezember will sie nicht mehr für den Vorsitz kandidieren, den sie seit dem Jahr 2000 innehat. Wenn sie aber ihre aktuelle Amtszeit als Regierungschefin wie versprochen noch bis 2021 durchzieht, wird sie 16 Jahre lang Kanzlerin gewesen sein. Viele junge Menschen in Deutschland werden dann nur eine Frau als Regierungschefin gekannt haben, einige werden noch vage Erinnerungen an Gerhard Schröder und ein paar vielleicht noch sehr, sehr vage an Helmut Kohl haben, aber die meiste Zeit ihres Lebens wird durch Angela Merkel geprägt worden sein. Das hinterlässt Spuren. Auch und gerade bei jungen Frauen. Und das, obwohl es bei Angela Merkel nie um das Frau-Sein und auch nie um Feminismus ging.