Die Lösungen liegen auf dem Tisch. Aber es passiert nichts

Warum, glauben Sie, ist der Protest so groß geworden in den vergangenen Monaten?

Weil junge Leute die Auswirkungen der Klimaerhitzung live und in Farbe sehen. Sie spüren den heißen Sommer, sehen die Bilder von Stürmen wie vor Kurzem in Mosambik. Sie sehen, dass Menschen an den Folgen von Hitze, Dürre und Unwettern leiden, in die Flucht getrieben werden, manche sogar ums Leben kommen. Die Schülerinnen und Schüler wissen: Wenn das jetzt schon solche Auswirkungen hat, dann droht es in 20, 30 Jahren, wenn sie voll im Leben stehen, noch deutlich schlimmer zu werden. Vor allem aber sehen sie: Die Lösungen liegen auf dem Tisch. Aber es passiert nichts. Daher verstehe ich die Empörung, die bei den Protesten mitschwingt. Die denken: Ihr wisst doch, was zu tun ist, also tut es endlich.