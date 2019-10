Wir brauchen eine Allianz aus Minderheiten und Verbündeten

Der 1990 geborene Armin Langer ist Rabbinerstudent in Philadelphia und promoviert gerade in Soziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Für jetzt schreibt der Autor des Buches „Ein Jude in Neukölln“ einen Gastkommentar darüber, wie die Gesellschaft seiner Meinung nach auf rechten Terror, wie zuletzt in Halle, reagieren muss.