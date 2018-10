„Es kommt doch darauf an, zusammen was zu bewegen und nicht einander auszuschließen“, sagt Hendrik. „Genau das passiert in der Politik ja schon die ganze Zeit. Wenn ich jetzt merke, dass es wieder nur Sahra Wagenknecht ist, die von oben die Linie diktiert, dann hab ich keinen Bock mehr.“ Er ist heute Abend gekommen, weil er endlich konkrete Vorschläge hören will, wie und wo er mitmachen kann. Genau wie seine Freundin Lilli, eine 27-jährige Linguistik-Doktorandin, die erzählt, wie sie in den letzten Wochen gegenüber Freunden und Familie daheim in Thüringen die Idee einer neuen linken Bewegung verteidigt habe. Jetzt will sie wissen: Wofür?