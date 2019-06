Junge Leute sind weniger anfällig für Fake News als ältere

Die Studie der Princeton University und der New York University kommt zu dem Schluss, dass über 65-Jährige sieben Mal häufiger Fake News auf Facebook teilen als unter 30-Jährige – zumindest in den USA. Grund dafür könnte die Unerfahrenheit der älteren Generation im digitalen Raum sein. Um herauszufinden, womit das Teilen von Fake News zusammenhängt, haben die Wissenschaftler das Teil-Verhalten von 3500 Personen während des US-Wahlkampfs 2016 untersucht. Also in genau dem Zeitraum, in dem die Fake-News-Debatte Fahrt aufgenommen hat.