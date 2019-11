„Ich will denen nicht sagen: Ich hab ein Kind, holt es euch“

Als Sarah* im März 2019 bei der Münchner Vereinigung zur Integrationsförderung (ViF) anruft, ist sie voller Hoffnung. „Ich war so aufgeregt damals, weil ich endlich schwanger war“, sagt die 29-Jährige heute. Sie meldet sich bei der Organisation, weil sie ein Kind erwartet. Seit ihrer Tumorerkrankung vor 15 Jahren hat sie eine Behinderung mit dem Grad 100. Sie rechnet daher damit, staatliche Hilfe bei der Kindererziehung zu bekommen. Doch die Mitarbeiterin am Telefon, Mirjam Ullmann, warnt Sarah davor, einen Antrag auf Elternassistenz zu stellen. Und das, obwohl Menschen mit Behinderung in Deutschland laut Sozialgesetzbuch Anspruch auf einen sogenannten Nachteilsausgleich haben – auch bei der Kindererziehung. Denn der soll sicherstellen, dass sie am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.