Nordmazedonien und Albanien: Der weite Weg in die EU

„Ich bin politisch aktiv, aber nicht Teil einer politischen Partei, da ich das als Journalist nicht will. Denke ich an Politik in Mazedonien, fallen mir Korruption, Zweifel, Krise und Lügen ein. Seit fünf oder sechs Jahren haben wir hier eine politische Krise. Die Regierung vor der jetzigen war ebenfalls sehr korrupt, irgendwie werden wir das nicht los. Ich bin eigentlich immer wählen gegangen, aber dieses Jahr werde ich es nicht mehr tun, weil ich von der Politik enttäuscht bin. Auch wenn junge Menschen sich in Parteien engagieren, wollen sie ihre eigene Karriere vorantreiben oder sind einfach froh, einen Job zu haben. Sie interessieren sich nicht für Politik, vielleicht für ein besseres Leben.