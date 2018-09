Glücklicherweise bin von sehr starken Frauen umgeben, die sich ihrer Rechte bewusst sind und nicht scheuen für diese zu kämpfen! Durch dieses Netzwerk habe ich die Kampagne rund um den Hashtag #EleNão kennengelernt. Ich denke, dass jede Bewegung, die Minderheiten, insbesondere Frauen, Dunkelhäutigen und LGBT eine Stimme gibt, etwas bewirken kann. Nicht nur in Brasilien, sondern in allen Staaten. Wenn uns ein Präsidentschaftskandidat nicht unterstützt, dann müssen wir uns in sozialen Netzwerken und auf den Straßen des Landes positionieren. All diese Initiativen geben mir Hoffnung, dass wir die Welt verändern können, für die es sich zu kämpfen lohnt.“