Brasilien empfiehlt, mit dem Sex bis zur Ehe zu warten

Tatsächlich werden in Brasilien vergleichsweise sehr viele minderjährige Frauen* schwanger: Laut New York Times (NYT) liegt der weltweite Durchschnitt bei 44 Minderjährigen pro 1000 Schwangerschaften, in Brasilien sind etwa 62 von 1000 Schwangeren minderjährig. Außerdem ist die Verbreitung von HIV ein Problem, das die brasilianische Abstinenz-Kampagne angehen will. 2018 wurden mit 43 941 ganze 41% mehr Fälle gemeldet als noch 2014, so das brasilianische Gesundheitsministerium gegenüber der NYT.