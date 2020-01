„Brexit ist sch****, aber lasst uns trotzdem Party machen“

Er liebt die EU, gerade darum hat er sie immer wieder kritisiert. Auch heute gibt er ihr noch mahnende Worte mit: „Wir brauchen mehr Diversität im Europaparlament. Es muss Europa widerspiegeln, wenn es Europa wirklich repräsentieren will.“ Wenn es nach Magid geht, kann und muss die EU noch viel tun, um die beste Version ihrer selbst zu werden. Aber er bleibe hoffnungsvoll, sagt er, „denn was ist die Alternative?“ Er gibt auch die Hoffnung nicht auf, dass es in Zukunft wieder eine Europäische Union mit einem Mitglied namens „Vereinigtes Königreich“ geben wird. Oder, wie er es in seinem Brexit-Gedicht ausgedrückt hat: „With a few more grey hairs and the same yellow cap, who knows, in a few years, I might just be back.“