Und ich tue mich auch sehr schwer, an dem Debakel irgendwas Positives zu sehen. Es geht um unsere Zukunft und die unserer Kinder – und wie man das mit so einer Frage "Should the UK remain a member of the EU or leave the EU?“ auf Spiel setzten kann, ist mir bis heute unbegreiflich. Ich würde so, so gerne das Positive darin sehen, da England meine neue Heimat ist und ich das Land in vielen Dingen so sehr liebe, aber das ist im Moment nicht möglich.“